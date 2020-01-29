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Прокуратура рассказала, сколько раз были нарушены права предпринимателей в 2019 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российские прокуроры выявили почти 187 тысяч нарушений прав предпринимателей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура рассказала, сколько раз были нарушены права предпринимателей в 2019 году

К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 39,8 тысячи виновных лиц, о недопустимости нарушения закона предостережено 1,9 тысячи человек, говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в следственные органы направлено 246 материалов проверок, по которым возбуждено 166 уголовных дел.

Прокуроры уделяли «пристальное внимание пресечению фактов избыточного административного давления на представителей предпринимательского сообщества», сообщает ведомство.

«Прежде всего, обеспечивалась законность правовой основы взаимоотношений власти и бизнеса. В истекшем году прокурорами принесено 30,4 тысячи протестов на незаконные правовые акты», — говорится в сообщении.

Фото: Unsplash

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