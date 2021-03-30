В России выпустят модуль для быстрой диагностики инсульта

Российский стартап Sciberia выпустит диагностический модуль для быстрого обнаружения инсульта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский пресс-центр Якутии , откуда родом разработчик.

«Модуль работает с помощью технологии машинного обучения… что позволяет врачу автоматизировать и значительно ускорить процесс выявления и локализации признаков ишемического и геморрагического инсульта», — говорится в сообщении.

Сейчас модуль находится на финальной стадии разработки.

По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработкой системы для диагностики инсульта компания занялась после успешного запуска модуля по скринингу Covid-19.

По собственным данным, предыдущее изобретение разработчиков обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки. Это интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.

Компания Sciberia является резидентом технопарка «Якутия» и инновационного центра «Сколково». Помимо модуля для диагности инсульта, стартап также продолжает разработку комплекса IRIS. В него в том числе входит мультимодальный просмотрщик медицинских изображений.

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Фото: PopTika / Shutterstock