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В России выпустят модуль для быстрой диагностики инсульта

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский стартап Sciberia выпустит диагностический модуль для быстрого обнаружения инсульта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский пресс-центр Якутии, откуда родом разработчик.

В России выпустят модуль для быстрой диагностики инсульта
«Модуль работает с помощью технологии машинного обучения… что позволяет врачу автоматизировать и значительно ускорить процесс выявления и локализации признаков ишемического и геморрагического инсульта», — говорится в сообщении.

Сейчас модуль находится на финальной стадии разработки.

По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработкой системы для диагностики инсульта компания занялась после успешного запуска модуля по скринингу Covid-19.

По собственным данным, предыдущее изобретение разработчиков обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки. Это интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.

Компания Sciberia является резидентом технопарка «Якутия» и инновационного центра «Сколково». Помимо модуля для диагности инсульта, стартап также продолжает разработку комплекса IRIS. В него в том числе входит мультимодальный просмотрщик медицинских изображений.

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Фото: PopTika / Shutterstock

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