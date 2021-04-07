В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуг» теперь доступен на английском языке. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Формирование сертификатов о вакцинации на английском языке будет автоматическим, причем процедура транслитерации согласована с Минздравом России и будет осуществляться по правилам перевода, которые применяет МВД России при выпуске загранпаспортов.

«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале “Госуслуг”», — уточнил Качанов.

В период тестирования сервиса на портале в сертификате использовались данные только российского паспорта. Сейчас пользователи могут добавить в свой профиль на портале данных заграничного паспорта, после этого обновление сведений в сертификате произойдет автоматически. Также представитель Минцифры добавил, что россиянам следует учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются.

Ранее в Минцифры предложили ускорить сбор биометрических данных жителей страны. Для этого власти планируют ограничить удаленный доступ к ряду госуслуг для тех, кто не предоставил биометрию. Сбор данных может начаться не только через банки, как сейчас, но и через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

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Фото: ronstik / Shutterstock