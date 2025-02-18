DNS выкупила вторую партию постаматов обанкротившегося PickPoint
Российское юрлицо сети DNS — ООО «ДНС Ритейл» — выкупило с торгов еще 126 постаматов обанкротившегося логистического оператора PickPoint за 7,4 млн рублей, узнал RB.RU. Начальная стоимость составляла 9,2 млн рублей. Это уже вторая партия устройств, которую выкупает DNS.
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- Один постамат обошелся компании в среднем в 60,3 тыс. рублей, что в несколько раз дешевле нового.
- В каталоге завода «Техлайн», который, по его собственной информации, изготавливал постаматы для «Яндекса», указано, что его стандартный постамат на 15 ячеек стоит 200 тыс. рублей, а на 28 ячеек — в 345 тыс. рублей. Производитель ESI PST предлагает только модули управления за 140 тыс. рублей. Ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев считает, что в продаже можно найти стандартные постаматы по цене от 120 тыс. рублей.
В августе ООО «ДНС Ритейл» впервые купило с торгов два лота с почти 140 постаматами Qiwi обанкротившейся сети PickPoint за 7,1 млн рублей при начальной цене в 11,2 млн рублей. В настоящее время на торги выставлено более 1,5 тыс. постаматов сети, размер которой оценивался в 5-6 тыс. устройств. Торги объявляются повторно из-за отсутствия заявок.
DNS сообщал о планах развития собственной сети постаматов в декабре 2023 года и уже начала размещать у себя оранжевые устройства. RB.RU не удалось получить комментарий ритейлера. Цвет постаматов PickPoint соответствует фирменному цвету DNS.
Имущество сети постаматов PiсkPoint, обанкротившейся в январе, начали выставлять на торги с мая 2024 года. Эксперты, опрошенные RB.RU, отмечали, что продать устройства будет сложно из-за устаревания техники и возможных проблем с ПО. Сумма гражданских исков, предъявленных ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» — юрлицу PickPoint, управлявшему сетью, — превысила 1 млрд рублей.
В апреле 2023 года, когда российский PickPoint объявил о банкротстве, сеть была очень развитой, насчитывала около 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в крупных городах и селах, их стоимость составляла 0,5–1 млрд рублей, подсчитал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По оценкам Data Insight, на момент банкротства в сети насчитывалось около 5 тыс. постаматов, в том числе выкупленных у Qiwi, но продолжавших работать под этим брендом. Объемы PiсkPoint сопоставимы с «Почтой России», которая располагает 7000 устройствами. Всего в России по состоянию на 2024 год работало 38 тыс. постаматов.
«Инвестиции в постаматы отражают стремление "ДНС Ритейл" улучшить логистику и повысить удобство для клиентов. В условиях растущей популярности онлайн-покупок и бесконтактных способов получения товаров, внедрение постаматов становится перспективным направлением для ритейлеров. Это позволяет повысить конкурентоспособность», — пояснил ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.
Фото на обложке: Sergio Photone / FOTODOM / Shutterstock
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