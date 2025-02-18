DNS выкупила вторую партию постаматов обанкротившегося PickPoint

Российское юрлицо сети DNS — ООО «ДНС Ритейл» — выкупило с торгов еще 126 постаматов обанкротившегося логистического оператора PickPoint за 7,4 млн рублей, узнал RB.RU. Начальная стоимость составляла 9,2 млн рублей. Это уже вторая партия устройств, которую выкупает DNS.

Сделка была заключена в феврале. В состав лота вошли устройства 2020 года выпуска, которые до PickPoint принадлежали Qiwi. Выкупленные постаматы расположены преимущественно в Ростове, Оренбурге, Твери, Краснодаре, Саратове, по несколько устройств находятся в Москве, Пензе, Санкт-Петербурге и других городах.

Один постамат обошелся компании в среднем в 60,3 тыс. рублей, что в несколько раз дешевле нового.

В каталоге завода «Техлайн», который, по его собственной информации, изготавливал постаматы для «Яндекса», указано, что его стандартный постамат на 15 ячеек стоит 200 тыс. рублей, а на 28 ячеек — в 345 тыс. рублей. Производитель ESI PST предлагает только модули управления за 140 тыс. рублей. Ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев считает, что в продаже можно найти стандартные постаматы по цене от 120 тыс. рублей.

В августе ООО «ДНС Ритейл» впервые купило с торгов два лота с почти 140 постаматами Qiwi обанкротившейся сети PickPoint за 7,1 млн рублей при начальной цене в 11,2 млн рублей. В настоящее время на торги выставлено более 1,5 тыс. постаматов сети, размер которой оценивался в 5-6 тыс. устройств. Торги объявляются повторно из-за отсутствия заявок.

DNS сообщал о планах развития собственной сети постаматов в декабре 2023 года и уже начала размещать у себя оранжевые устройства. RB.RU не удалось получить комментарий ритейлера. Цвет постаматов PickPoint соответствует фирменному цвету DNS.

Имущество сети постаматов PiсkPoint, обанкротившейся в январе, начали выставлять на торги с мая 2024 года. Эксперты, опрошенные RB.RU, отмечали, что продать устройства будет сложно из-за устаревания техники и возможных проблем с ПО. Сумма гражданских исков, предъявленных ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» — юрлицу PickPoint, управлявшему сетью, — превысила 1 млрд рублей.

В апреле 2023 года, когда российский PickPoint объявил о банкротстве, сеть была очень развитой, насчитывала около 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в крупных городах и селах, их стоимость составляла 0,5–1 млрд рублей, подсчитал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По оценкам Data Insight, на момент банкротства в сети насчитывалось около 5 тыс. постаматов, в том числе выкупленных у Qiwi, но продолжавших работать под этим брендом. Объемы PiсkPoint сопоставимы с «Почтой России», которая располагает 7000 устройствами. Всего в России по состоянию на 2024 год работало 38 тыс. постаматов.

«Инвестиции в постаматы отражают стремление "ДНС Ритейл" улучшить логистику и повысить удобство для клиентов. В условиях растущей популярности онлайн-покупок и бесконтактных способов получения товаров, внедрение постаматов становится перспективным направлением для ритейлеров. Это позволяет повысить конкурентоспособность», — пояснил ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

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