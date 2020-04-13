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Сооснователь сети DNS предложил поддержать деньгами потребителей вместо бизнеса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Финансовая поддержка граждан и медицинских учреждений больше поможет бизнесу, нежели индивидуальная помощь компаниям, считает сооснователь сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Сооснователь сети DNS предложил поддержать деньгами потребителей вместо бизнеса

«Поддерживать бизнес, особенно деньгами, — это неправильное занятие. Я считаю, что поддерживать надо граждан, поддерживать надо тех, кто нуждается <…>. То есть не бизнесу деньги давать, а вложиться в медицину, создать запас, фонд коек, чтобы можно было не переживать, что кто-то не получит медицинскую помощь», — сказал Алексеев.

По его словам, это сократит время вынужденного карантина и самоизоляции, и бизнес вернется к нормальной деятельности.

Сооснователь DNS считает, что финансовая помощь для граждан могла бы составить 15-20 тысяч рублей — это, по его словам, позволило бы «оживить рынок» и деловую активность. 

«Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить. И это поможет бизнесу. Потому что потребители придут в тот бизнес, который здоровый, хороший и нравится потребителям, и потратят там свои деньги», — сказал Алекссев.

По его мнению, «бизнесу нужно как можно больше свободы», это будет «самая хорошая помощь».

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