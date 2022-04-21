«Тинькофф» предотвратил внутреннюю утечку страховых документов

Сотрудник «Тинькофф» пытался незаконно выгрузить файл объемом 208 Гб с внутренними документами «Тинькофф Страхования». Он хотел передать их клиентам, которые судятся с компанией.

Утечку внутренних документов компании удалось предотвратить, рассказали РБК в пресс-службе «Тинькофф».

По словам источника издания, документы имели отношение к «Тинькофф Страхованию». Размер файла с документами, который юрист банка пытался выгрузить, составил 208 Гб. В нем были отсканированные бумаги по делам страховой компании, которые сотрудник хотел передать документы клиентам банка, которые ведут с ним судебные дела.

Представитель «Тинькофф» отметил, что банк сообщил о произошедшем в полицию, а сотрудника уволил.

18 апреля стало известно, что несколько клиентов «Тинькофф» подали на банк в суд за то, что тот, по их мнению, незаконно списал с них деньги. Речь идет о сумме в 29 млн рублей.

В конце февраля-начале марта клиенты «Тинькофф» покупали фунты стерлингов за рубли, затем переводили их в доллары США. Таким образом один доллар обходился клиенту банка в 88 рублей при том, что при прямой конвертации он бы стоил около 150 рублей.

В «Тинькофф» позже заявили, что подаст встречные иски к своим клиентам и будет отстаивать свою позицию в суде.

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