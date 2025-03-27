65% российских домохозяйств увеличили доходы за два года

В России реальные доходы на человека значительно выросли с 2022 года по 2024 год у 65% домохозяйств, а 22% из них отметили двукратный рост и более. Об этом свидетельствуют данные исследования Центробанка «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам», которое опубликовано на сайте ведомства.

Сбережения. В ЦБ отметили, что в этот период доля домохозяйств, которые имеют сбережения, выросла с 72,9% до 75,5%. Медианная сумма финансовых активов увеличилась с 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, а средняя — с 115 тыс. рублей до 145 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Где россияне хранят деньги? Самым популярным способом хранения сбережений остаются банковские счета — их используют 75,4% домохозяйств. При этом доля домохозяйств, владеющих акциями или облигациями, сократилась с 1,6% до 1,4%. Вложения в паевые инвестиционные фонды, криптовалюту, негосударственные пенсионные фонды, металлические счета и электронные кошельки остаются на уровне 0,2–0,8%.

Статистика по кредитам. Доля домохозяйств с обязательствами (кредитами, долгами) снизилась с 23% до 20%. Однако размер задолженности вырос: медианная сумма увеличилась с 140 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, а средняя — с 546 тыс. рублей до 788 тыс. рублей.

Шестой раунд обследования проводился в марте–октябре 2024 года, предыдущий раунд — в 2022 году. В ходе исследования были опрошены более 6 тыс. домохозяйств и свыше 12 тыс. россиян в 38 населенных пунктах. ЦБ при этом стремится опрашивать одни и те же домохозяйства — 89% респондентов принимали участие в предыдущем опросе.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил об опасениях регулятора, что у россиян появятся неоправданные ожидания быстрого роста их доходов в будущем. Данные Центробанка показали, что у большинства домохозяйств реальные доходы выросли, а у пятой части они увеличились за два года более чем в 1,5 раза. Заботкин при этом отметил, что в дальнейшем зарплаты будут оставаться на этом же уровне.

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