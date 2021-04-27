Долой таргетированную рекламу: вышло обновление сервиса 1Blocker

Сервис блокировки рекламы 1Blocker выпустил обновление, после которого пользователи iOS смогут запретить приложениям доступ к личным данным, сообщил RB.ru основатель проекта Салават Ханов.

Обновление позволит заблокировать более 9200 скрытых трекеров, а также отключить пиксель отслеживания в почтовых рассылках и запретить доступ к данным службам аналитики. Кроме того, теперь можно скрывать местоположения и фотографии.

«Скоро, после выхода iOS 14.5, все приложения должны будут использовать АТТ (App Tracking Transparency). Это инструмент Apple, который запретит приложениям отслеживать пользователей. Но компании, на мой взгляд, все равно будут искать лазейки», – отметил Салават Ханов.

У приложения 1Blocker более 2,2 млн загрузок. Оборот проекта за 2020 год составил 21 млн рублей. В январе 2020 года GQ добавил 1Blocker в список лучших приложений для iPhone и iPad, а Apple включила его в подборку Essential Safari Extensions в Mac App Store.

GQ-magazine

Ранее 23-летний разработчик Салават Ханов рассказывал RB.ru об его успехе и планах на будущее.

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Фото: 1Bblocker