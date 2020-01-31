«Домодедово» открыл онлайн-магазин для предзаказа товаров из duty-free

«Домодедово» запустил онлайн-площадку для предзаказа товаров из duty-free. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сейчас на сайте аэропорта доступно более 4 тысяч товаров из магазина duty-free. За предзаказ онлайн покупатель получает скидку 7% от цены, по которой товар можно купить в аэропорту. Оплатить и забрать выбранные товары покупатель должен в «Домодедово».

«Это позволит пассажирам сэкономить время, выбрав товары до того, как отправиться в путешествие», — полагают в «Домодедово».

Инфоормацию о том, откуда нужно забирать товар, покупатель видит при оформлении заказа.

Скриншот с сайта market.dme.ru

В будущем на платформе появится функция коллективной покупки. Путешественники смогут отправлять сслыку на свою корзину друзьям, чтобы те тоже добавляли в нее товары, рассказали в аэропорте.

Предзаказ из duty-free могут внедрить и другие российские аэропорты. «Пулково» планирует запустить собственный сервис предзаказа к лету этого года. В «Шереметьево» изучают коммерческий потенциал такой услуги.

Сервис предзаказа есть у многих крупных аэропортов мира, например, у лондонского «Хитроу» и сингапурского «Чанги», пишут «Известия». В России услугу раньше предлагали только частные операторы магазинов duty-free. Так, предзаказ в обмен на скидку 10% есть у магазинов RegStaer.

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