Российскому бизнесу дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и шрафов

В январе-сентябре 2022 года российским компаниям дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Это вдвое больше, чем в 2021 году, когда сумма доплаты составляла 267,2 млрд рублей.

Доначисления выросли в основном в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

Больше всего налогов (19,7 млрд) обязали доплатить добывающие предприятия, кроме нефтегазовых, а также компании в сферах металлургии и химического производства.

По данным главы FinExpertiza Елены Трубниковой, доначисления выросли на фоне участившихся выездных налоговых проверок. Их количество выросло в 1,5 раза — до 8 тыс. визитов.

При этом средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз — с 40,9 млн рублей до 66,6 млн.

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