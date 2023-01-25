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Российскому бизнесу дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и шрафов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-сентябре 2022 года российским компаниям дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Это вдвое больше, чем в 2021 году, когда сумма доплаты составляла 267,2 млрд рублей.

Российскому бизнесу дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и шрафов

Доначисления выросли в основном в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

Больше всего налогов (19,7 млрд) обязали доплатить добывающие предприятия, кроме нефтегазовых, а также компании в сферах металлургии и химического производства.

По данным главы FinExpertiza Елены Трубниковой, доначисления выросли на фоне участившихся выездных налоговых проверок. Их количество выросло в 1,5 раза — до 8 тыс. визитов. 

При этом средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз — с 40,9 млн рублей до 66,6 млн.

Фото на обложке: mavo / Shutterstock

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