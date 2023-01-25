Услуги каршеринга в России за год подорожали на 30%

Услуги каршеринга в России за год подорожали в среднем на 30%, при этом число трансакций упало примерно на столько же. Рост среднего чека эксперты объясняют повышенными расходами операторов каршеринга на содержание автопарка.

Средний чек за услуги каршеринга по итогам 2022 года составил 331 рубль, подсчитали аналитики CloudPayments. По сравнению с 2021 годом услуги краткосрочной аренды автомобиля подорожали на 28%. Онлайн-оборот рынка каршеринга за год увеличился на 7%, а количество трансакций, наоборот, упало на 20%.

В BelkaCar отметили, что на рынке каршеринга отразилось прекращение работы в России крупных автоконцернов и трудности с поставками. В CloudPayments подчеркнули, что подорожание связано с увеличением расходов операторов каршеринга на содержание автопарка – те же запчасти за год выросли в цене на 30%.

Спрос на каршеринг по итогам года вырос: в «Делимобиле» рассказали об увеличении спроса в среднем на 19%, в BelkaCar в некоторые месяцы 2022 года получали на 30% больше запросов относительно тех же месяцев 2021-ого.

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