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Услуги каршеринга в России за год подорожали на 30%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Услуги каршеринга в России за год подорожали в среднем на 30%, при этом число трансакций упало примерно на столько же. Рост среднего чека эксперты объясняют повышенными расходами операторов каршеринга на содержание автопарка.

Услуги каршеринга в России за год подорожали на 30%

Средний чек за услуги каршеринга по итогам 2022 года составил 331 рубль, подсчитали аналитики CloudPayments. По сравнению с 2021 годом услуги краткосрочной аренды автомобиля подорожали на 28%. Онлайн-оборот рынка каршеринга за год увеличился на 7%, а количество трансакций, наоборот, упало на 20%.

В BelkaCar отметили, что на рынке каршеринга отразилось прекращение работы в России крупных автоконцернов и трудности с поставками. В CloudPayments подчеркнули, что подорожание связано с увеличением расходов операторов каршеринга на содержание автопарка – те же запчасти за год выросли в цене на 30%.

Спрос на каршеринг по итогам года вырос: в «Делимобиле» рассказали об увеличении спроса в среднем на 19%, в BelkaCar в некоторые месяцы 2022 года получали на 30% больше запросов относительно тех же месяцев 2021-ого.

Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock

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