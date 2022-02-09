Сервис курьерской доставки Dostavista обновил логотип в России

Сервис срочной курьерской доставки Dostavista обновил логотип в России на базе разработанной глобальной айдентики, сообщил RB.RU представитель компании. Ранее Dostavista объединила свои подразделения в 8 странах под единым брендом Borzo. В России сервис продолжает работу под брендом Dostavista.
В новом логотипе изменен шрифт и его плотность, а название начинается со строчной буквы.
Новый логотип«Dostavista построила сильный, известный бренд на рынке экспресс-доставки в России: курьеры-партнеры сервиса каждый день доставляют более 27 тысяч посылок интернет-магазинов и частных лиц. Мы дорожим нашим брендом и хотим, чтобы новый логотип бережно вписался в единую дизайн-систему компании. Клиенты, уже видевшие обновленный логотип Dostavista, подтвердили: он выглядит современнее, более лаконично и дружелюбно», — сообщила директор по развитию Dostavista Татьяна Борзых.
Старый логотип
В России сервис представлен в 24 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Уфе, Омске и других. Кроме России сервис также работает в Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Мексике, Турции, Вьетнаме и на Филиппинах.
С момента основания в 2012 году Dostavista привлекла венчурные инвестиции в размере $59 млн, $35 млн из них компания получила в августе 2021 года, тогда же RB.RU сообщил о смене названия бренда.
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Фото на обложке: Unsplash
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