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В Москве построят новую станцию Кольцевой линии метро

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Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев
В московском метро впервые за 70 лет появится новая станция Кольцевой линии метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Станция будет называться «Достоевская».
В Москве построят новую станцию Кольцевой линии метро
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«Достоевская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира».

Таким образом, строительство новой станции обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской ветки на Кольцевую.

Новая Достоевская на схеме метро

Станция «Достоевская» на схеме метро. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Сообщается, что строительные работы завершены на 18%. Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры, а также строят два обходных тоннеля для движения поездов по Кольцевой линии в период строительства станции.

Как подчеркнул Собянин, строителями применяется «горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации».

  • В сентябре 2024 года в Москве был запущен в работу участок 16-й линии метро, получившей название Троицкая. Она будет проходить от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до города Троицк к юго-западу от МКАД.

Фото на обложке: Balakate / Shutterstock

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