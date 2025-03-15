В Москве построят новую станцию Кольцевой линии метро
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«Достоевская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира».
Таким образом, строительство новой станции обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской ветки на Кольцевую.
Станция «Достоевская» на схеме метро. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
Сообщается, что строительные работы завершены на 18%. Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры, а также строят два обходных тоннеля для движения поездов по Кольцевой линии в период строительства станции.
Как подчеркнул Собянин, строителями применяется «горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации».
- В сентябре 2024 года в Москве был запущен в работу участок 16-й линии метро, получившей название Троицкая. Она будет проходить от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до города Троицк к юго-западу от МКАД.
Фото на обложке: Balakate / Shutterstock
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