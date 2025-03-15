В Москве построят новую станцию Кольцевой линии метро

«Достоевская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира».

Таким образом, строительство новой станции обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской ветки на Кольцевую.

Станция «Достоевская» на схеме метро. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Сообщается, что строительные работы завершены на 18%. Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры, а также строят два обходных тоннеля для движения поездов по Кольцевой линии в период строительства станции.

Как подчеркнул Собянин, строителями применяется «горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации».

В сентябре 2024 года в Москве был запущен в работу участок 16-й линии метро, получившей название Троицкая. Она будет проходить от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до города Троицк к юго-западу от МКАД.

Фото на обложке: Balakate / Shutterstock

