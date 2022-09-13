Крупнейшие ритейлеры сократили темпы расширения площадей на фоне кризиса

За полгода торговая площадь 200 сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса выросла на более чем 1 млн кв. м. Год к году темпы прироста новых площадей сократились на 13,5%.

Десять крупнейших ритейлеров снизили вклады в открытие магазинов, подсчитали специалисты «Infoline-Аналитики», передает «Коммерсантъ».

Доля дискаунтеров в структуре новых открытий за год выросла до 60,9%, магазинов «у дома» — до 11,8%. Доля супермаркетов сократилась до 10,1%, гипермаркетов — до 17,1%.

Ритейлеры перестали открывать магазины в условиях неопределенности и резкого повышения стоимости торгового оборудования, отмечают аналитики.

Лидером по темпам прироста торговых площадей в первой половине года стал «Магнит», расширив портфель активов на 271,3 тыс. кв. м. Его динамика связана с эффектом от локальных сделок M&A, реализованных в конце прошлого года.

Эксперты ожидают более приятной ситуации с открытием новых точек во второй половине года. В первую очередь рост открытий ожидается за счет дискаунтеров и магазинов «у дома».

В июне ритейлеры просили ФНС снизить НДС на товары первой необходимости, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.

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