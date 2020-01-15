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«Яндекс.Драйв» запланировал выйти на рынок Европы в 2020 году

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Каршеринг «Яндекс.Драйв» планирует выйти на рынок Европы до конца 2020 года. Об этом изданию Financial Times рассказал руководитель компании Антон Рязанов.

«Яндекс.Драйв» запланировал выйти на рынок Европы в 2020 году

По словам Рязанова, «Яндекс.Драйв» протестирует свой сервис в одном из европейских городов. Что это будет за город, пока точно не известно.

Российская компания рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии.

 «Яндекс.Драйв» впервые заработал в Москве в феврале 2018 года. Сейчас сервис представлен еще в двух городах: Санкт-Петербурге и Казани. 

В автопарке сервиса больше 16,5 тысяч автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.

Впервые электромобили появились в парке «Яндекс.Драйва» в сентябре 2019 года. Это тридцать Nissan Leaf, которые пока доступны только в Москве.

По собственным данным, «Яндекс.Драйв» — второй каршеринг мира по размеру автопарка. «Драйв» входит в сегмент «Другие направления и эксперименты» «Яндекса», который по итогам третьего квартала 2019 года нарастил выручку на 176% — до 4,1 млрд рублей.

Фото: PitchPH / Shutterstock

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