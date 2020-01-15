«Яндекс.Драйв» запланировал выйти на рынок Европы в 2020 году

Каршеринг «Яндекс.Драйв» планирует выйти на рынок Европы до конца 2020 года. Об этом изданию Financial Times рассказал руководитель компании Антон Рязанов.

По словам Рязанова, «Яндекс.Драйв» протестирует свой сервис в одном из европейских городов. Что это будет за город, пока точно не известно.

Российская компания рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии.

«Яндекс.Драйв» впервые заработал в Москве в феврале 2018 года. Сейчас сервис представлен еще в двух городах: Санкт-Петербурге и Казани.

В автопарке сервиса больше 16,5 тысяч автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.

Впервые электромобили появились в парке «Яндекс.Драйва» в сентябре 2019 года. Это тридцать Nissan Leaf, которые пока доступны только в Москве.

По собственным данным, «Яндекс.Драйв» — второй каршеринг мира по размеру автопарка. «Драйв» входит в сегмент «Другие направления и эксперименты» «Яндекса», который по итогам третьего квартала 2019 года нарастил выручку на 176% — до 4,1 млрд рублей.

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