Таксистам запретили работать больше 12 часов в сутки

Власти изменили условия работы таксистов, им нельзя будет проводить за рулем более 12 часов в сутки. Соответствующее постановление правительства подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2023 года, они касаются таксистов-физлиц. Как поясняется в документе, при работе в графике 5/2 водитель должен проводить за рулем не более восьми часов в сутки, или 40 часов в неделю.

В постановлении уточняется, что если это правило соблюсти не удается, можно суммировать рабочие часы.

Также не должна нарушаться месячная норма, таксист не должен находиться за рулем более 10 часов. Однако если водителю нужно завершить длительную поездку, допускается превышение на два часа.

Кроме того, по новым правилам, водители обязаны делать перерыв через пять часов после начала работы.

Ранее с инициативой ввести регулирование рабочих часов для таксистов выступило Министерство транспорта. По предложению ведомства, водителям должны запрещать принимать заказы в агрегаторе после 12 часов за рулем.

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