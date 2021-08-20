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Инвестиции подшофе: 60% зумеров признались в совершении «пьяных» сделок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каждый третий розничный инвестор, принявший участие в исследовании Magnify Money, признался в совершении сделок в нетрезвом виде. Среди них больше всего представителей поколения Z – 59% людей в возрасте от 18 до 24 лет торговали пьяными и в прямом смысле оплакивали неудачи на фондовом рынке.

Инвестиции подшофе: 60% зумеров признались в совершении «пьяных» сделок

Согласно результатам исследования MagnifyMoney, каждый третий американец – 32%, совершал сделки на фондовом рынке в состоянии алкогольного опьянения. 

Самыми трезвыми в этом отношении стали «беби-бумеры» – только 9% торговали пьяными. Среди поколения X этот показатель значительно выше – 31%. В нетрезвой торговле признались 41% респондентов из числа миллениалов и 59% зумеров.

«Учитывая их очевидную привычку принимать импульсивные или необоснованные инвестиционные решения, неудивительно, что молодые поколения также чаще теряют сон или плачут о своих инвестициях», – говорится в материалах исследования. 

30% участников опроса признались, что плакали при неудачах на фондовом рынке. В основном из-за потери денег, но также из-за слишком ранних продаж активов.

В исследовании аккаунтинг-сервиса MagnifyMoney участвовали 1116 американцев разных возрастов. 

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Фото: Shutterstock.com

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