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DST Global и другие фонды инвестировали $30 млн в конкурента Instagram*

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа для обмена фотографиями Lapse закрыла раунд серии А на $30 млн. Инвесторами выступили DST Global Юрия Мильнера, Greylock, Google Ventures, Octopus Ventures и ряд бизнес-ангелов. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

DST Global и другие фонды инвестировали $30 млн в конкурента Instagram*

Lapse основали в 2021 году в Лондоне братья Дэн и Бен Сильвертаун. За три года компания привлекла $42,3 млн.

Пользователи приложения могут фотографировать на смартфон, подождать несколько часов, пока снимки «проявятся» без возможности редактирования и повторной съемки — подобно тому, как работает пленочный фотоаппарат. Затем изображения можно опубликовать в социальной ленте или сохранить в личном архиве.

Компания стремится стать альтернативой Instagram* и Snapchat для пользователей, которым важна аутентичность, отметили основатели в беседе с Sifted.

Привлеченные инвестиции пойдут на улучшение продукта, в компании также хотят нанять больше сотрудников из сферы разработки продукта, инженерии и дизайна.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Lapse

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