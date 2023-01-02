Дубай отменил налог в 30% на алкоголь для развития бизнеса и туризма

Дубай отменил налог в 30% на продажу алкоголя и плату за лицензии на торговлю спиртными напитками, сообщает агентство Bloomberg. Так власти Дубая пытаются стимулировать развитие бизнеса и туризма, ведь на долю иностранцев приходится более 80% населения ОАЭ, в которых Дубай — крупнейший город.
Сейчас цена кружки пива в ресторанах Дубая может превышать $15, а бутылки вина — $100. Отмечается, что это вынуждает жителей выезжать в другие эмираты, где цены намного ниже.
Пока новая мера вводится в качестве эксперимента и будет действовать один год. С продажи алкоголя будет по-прежнему взиматься налог на добавленную стоимость — 5%.
На долю иностранцев приходится более 80% всего населения ОАЭ численностью 10 млн, в которых Дубай — крупнейший город. Ранее власти ОАЭ уже ввели ряд мер, чтобы привлекать иностранцев в страну: введена рабочая неделя с понедельника по пятницу, был отменен запрет на совместное проживание неженатых пар, упрощены иммиграционные правила, появились «золотые визы», которые позволяют иностранцам работать, жить и учиться без подтверждения наличия спонсора в стране.
Фото на обложке: Unsplash
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