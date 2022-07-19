Дубай планирует создать 40 тыс. рабочих мест в метавселенной

Власти Дубая планируют в течение пяти лет создать 40 тыс. дополнительных рабочих мест в метавселенной, что позволит принести в бюджет $4 млрд, пишет Bloomberg.
«Мы запустили стратегию "Метавселенная Дубая", направленную на стимулирование инноваций в области новых технологий», — сообщил в Twitter наследный принц эмирата шейх Хамдан бин Мохаммед.
Цель проекта — увеличение числа блокчейн-компаний в 5 раз за 5 лет. По словам шейха, в настоящее время в Дубае уже работает более 1 тыс. компаний в секторе метавселенной и блокчейна, деятельность которых приносит национальной экономике $500 млн.
«Стратегия уделяет особое внимание развитию талантов и инвестированию в будущее путем предоставления необходимой поддержки для обучения разработчиков, создателей контента и пользователей цифровых платформ в пространстве метавселенной», — цитирует Bloomberg сообщение государственного агентства ОАЭ WAM.
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Метавселенная представляет собой виртуальную среду, в которой участники могут взаимодействовать онлайн в трехмерном пространстве с помощью аватаров. В метавселенной можно проводить мероприятия, устраивать игры и нетворкинг-сессии.
Фото на обложке: Unsplash
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