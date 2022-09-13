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Россия продлит режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1000

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россия готовит предложение о сохранении беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1000 до июля 2023 года. Сейчас пошлина взимается в размере 15% от суммы превышения порога в €1000. С января 2020 года по апрель 2022 года лимит беспошлинного ввоза был установлен на уровне €200.

Россия продлит режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1000

Предложения внесут в повестку ближайшего заседания совета ЕЭК 23 сентября, рассказал «Ведомостям» представитель вице-премьера России Алексея Оверчука.

Если тему порога беспошлинного ввоза на заседании совета не поднимет ни одно государство-член комиссии, то этот показатель автоматически вернется к прежнему порогу в €200.

Представитель Ozon считает, что во время формирования альтернативы ушедшему ассортименту стоит продлить действие порога в €1000. 

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов добавил, что практических во всех случаях через онлайн-площадки покупают то, что нельзя приобрести в России, потому что здесь это не производится. Снижение порога беспошлинного ввоза приведет к ущемлению прав потребителей.

Порог беспошлинного ввоза в €1000 повысили в марте 2022 года. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, постепенно снижал беспошлинный порог, начиная с 2018 года.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В 2018 году россияне могли покупать товары зарубежных интернет-магазинах на сумму до €1 тыс. в течение месяца. С 2019 года порог был снижен до €500, с 2020 года — до €200.

Фото на обложке: 1000 Words / Shutterstock

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