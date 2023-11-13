Власти могут вывести из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

Правительство России планирует ввести исключения в действие гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. От них могут освободить товары для личного пользования, партии товаров дешевле €200 и часть продукции в duty free.

Решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. С документами ознакомился РБК.

От гибких пошлин могут освободить партии дешевле €200, если они идут от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Исключение — коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы для дальнейших продаж, рекламные материалы и другие товары. Власти полагают, что это поможет «сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса».

Часть товаров из duty freе могут освободить от пошлин для сохранения режима беспошлинной торговли. В частности меру могут распространить на алкоголь и текстиль.

Гибкие экспортные пошлины действуют с 1 октября 2023 года: от 4% при курсе доллара 80-85 рублей, до 7% при курсе выше 95 рублей, 0% при курсе до 80 рублей. Отдельно тарифицируется пошлина для удобрений (до 10%) с целью защитить внутренний рынок.

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