«Архипелаг 2121» — образовательный интенсив для технологических проектов с продуктом или идеей, а также команд вузов. Организаторы собрали пять интересных эко-стартапов, которые подали заявку на участие.

Организаторы «Архипелага 2121» представили топ-5 технологических проектов в сфере экологии