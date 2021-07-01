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Организаторы «Архипелага 2121» представили топ-5 технологических проектов в сфере экологии

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Архипелаг 2121» — образовательный интенсив для технологических проектов с продуктом или идеей, а также команд вузов. Организаторы собрали пять интересных эко-стартапов, которые подали заявку на участие.

Организаторы «Архипелага 2121» представили топ-5 технологических проектов в сфере экологии

В пятерку вошли:

  1. «ЭкоВелопрокат» — прокат велосипедов из переработанных пластиковых бутылок. На велосипедах есть генератор, с помощью которого можно заряжать смартфоны и другие гаджеты.
  2. E-walk — механизм, который встраивается в пол и преобразует энергию шагов в электричество. По словам создателей, устройство можно использовать в местах с большим трафиков — метро, торговых центрах, аэропортах, вокзалах.
  3. «Марина» — подводный прогулочный автомобиль. Вмещает двух человек и может погружаться на глубину до 50 метров. С его помощью можно проводить экскурсии, контролировать подводные работы, изучать морские флору и фауну, исследовать шельф.
  4. «Ноги» — электроролики, которые крепятся к обуви. По словам создателей, они могут пригодиться курьерам и сократят время на доставку.
  5. «ИнкортисSCADA» — проект управления освещением. Команда предлагает устройства и ПО, которые позволяют автоматически регулировать уровень освещения.

Организаторы отмечают, что за проекты можно голосовать. Лучшие получат возможность найти инвесторов, познакомиться с заказчиками и запустить пилоты.

Все проекты можно посмотреть на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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