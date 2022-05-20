Экономика России приблизится к 1990-м при возвращении на глобальный рынок — ЦБ

Российская экономика приблизится к эпохе 1990-х, когда отечественные компании спустя время начнут возвращаться в мировую экономику, но уже будут менее технологичными и не смогут конкурировать с зарубежными игроками.

Самые большие проблемы у российских компаний возникнут не сейчас, когда действуют санкции, иностранный капитал уходит из России, а сама российская экономика «закрывается», а позже — когда эти предприятия будут возвращаться в мировую экономику, считает глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, его слова передает Frank Media.

По его словам, российские компании будут становиться все менее технологичными и уже не смогут конкурировать с иностранными предприятиями, а экономика все больше будет напоминать эпоху 1990-х годов.

«Но тогда мы двигались от примитивной экономики к более сложной, вписывались в глобальные цепочки поставок, это был такой прогресс. Сейчас будет некий регресс: мы будем становиться все менее технологичной экономикой», — считает Тремасов.

По его мнению, самое важное на ближайшие годы — дать полную свободу бизнесу.

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