В России может появиться единый налог для бизнеса

Уже в следующем году Госдума планирует рассмотреть законопроект о едином налоге для бизнеса. Депутаты считают, что изменение системы налогообложения окажется особенно удобным для самозанятых граждан.

На рассмотрение в Госдуму в 2022 году внесут законопроект о едином налоге для бизнеса, пишет Ura.ru со ссылкой на Светлану Бессараб, члена комитета парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — утверждает она.

Подробности готовящегося законопроекта пока не уточняются.

Сейчас в России юридические лица малого бизнеса платят налог на прибыль в размере 20% плюс НДС, а индивидуальные предприниматели — 13%. Последним также доступна упрощенная система налогообложения.

Самозанятые россияне выплачивают от 3% до 6%, в зависимости от наличия у них бонуса на уплату налогу и от того, с физическим или юридическим лицом они работают.

Кроме того, Госдума планирует рассмотреть законопроекты, так или иначе связанные с экологичной обстановкой в стране, с цифровизацией и с социальными гарантиями государства перед гражданами.

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Фото: Natalya Osipova/Shutterstock