Большинство основателей EdTech-проектов не имеют опыта работы в образовании — исследование

Большинство предпринимателей в сфере EdTech до начала этого бизнеса не имели опыта работы в образовании. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования «Барометр онлайн-образования».

Откуда предприниматели приходят в сферу онлайн-образования:

Образование, саморазвитие — 36%;

Медиа, диджитал, маркетинг — 17%;

Другое — 11%;

Управление — 8%;

Финансы — 7%;

Здоровье и красота — 4%;

IT — 4%;

Культура и искусство — 4%;

Госсектор — 2%;

Ритейл — 2%;

Юриспруденция — 1%;

Гостиничный и ресторанный бизнес — 1%;

Спорт, йога, телесные практики — 1%;

Недвижимость — 1%;

Туризм — 1%.

Большинство (80%) руководителей и сотрудников пришли в онлайн-образование из работы по найму, 11% — из собственного бизнеса.

Основатели и владельцы проектов в основном приходят в сферу онлайн-образования, так как видят возможность заработать (так ответили 42% опрошенных). Треть (32%) хотят передавать навыки и опыт людям, 14% хотят создать дополнительный канал продаж для других своих услуг и продуктов, 2% — повысить свою узнаваемость на рынке. 9% указали другую причину прихода в бизнес.

64% респондентов запустили свой проект на собственные средства, 25% запустились вообще без вложений.

Средняя ежемесячная выручка крупной онлайн-школы (в исследовании такой считают школу с выручкой более 1 млн рублей в месяц) составляет 7,8 млн рублей, небольшой школы — 260 тысяч рублей.

EdTech входит в топ-10 самых привлекательных областей для венчурных инвестиций, говорится в исследовании. По разным оценкам, емкость российского рынка составляет около 30 млрд рублей, а динамика ежегодного роста последние два года — около 25-30%.

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