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Большинство основателей EdTech-проектов не имеют опыта работы в образовании — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Большинство предпринимателей в сфере EdTech до начала этого бизнеса не имели опыта работы в образовании. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования «Барометр онлайн-образования».

Большинство основателей EdTech-проектов не имеют опыта работы в образовании — исследование

Откуда предприниматели приходят в сферу онлайн-образования:

  • Образование, саморазвитие — 36%;
  • Медиа, диджитал, маркетинг — 17%;
  • Другое — 11%;
  • Управление — 8%;
  • Финансы — 7%;
  • Здоровье и красота — 4%;
  • IT — 4%;
  • Культура и искусство — 4%;
  • Госсектор — 2%;
  • Ритейл — 2%;
  • Юриспруденция — 1%;
  • Гостиничный и ресторанный бизнес — 1%;
  • Спорт, йога, телесные практики — 1%;
  • Недвижимость — 1%;
  • Туризм — 1%.

Большинство (80%) руководителей и сотрудников пришли в онлайн-образование из работы по найму, 11% — из собственного бизнеса.

Основатели и владельцы проектов в основном приходят в сферу онлайн-образования, так как видят возможность заработать (так ответили 42% опрошенных). Треть (32%) хотят передавать навыки и опыт людям, 14% хотят создать дополнительный канал продаж для других своих услуг и продуктов, 2% — повысить свою узнаваемость на рынке. 9% указали другую причину прихода в бизнес.

64% респондентов запустили свой проект на собственные средства, 25% запустились вообще без вложений.

Средняя ежемесячная выручка крупной онлайн-школы (в исследовании такой считают школу с выручкой более 1 млн рублей в месяц) составляет 7,8 млн рублей, небольшой школы — 260 тысяч рублей.

EdTech входит в топ-10 самых привлекательных областей для венчурных инвестиций, говорится в исследовании. По разным оценкам, емкость российского рынка составляет около 30 млрд рублей, а динамика ежегодного роста последние два года — около 25-30%.

Изображение: Unsplash

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