Большинство основателей EdTech-проектов не имеют опыта работы в образовании — исследование
Большинство предпринимателей в сфере EdTech до начала этого бизнеса не имели опыта работы в образовании. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования «Барометр онлайн-образования».
Откуда предприниматели приходят в сферу онлайн-образования:
- Образование, саморазвитие — 36%;
- Медиа, диджитал, маркетинг — 17%;
- Другое — 11%;
- Управление — 8%;
- Финансы — 7%;
- Здоровье и красота — 4%;
- IT — 4%;
- Культура и искусство — 4%;
- Госсектор — 2%;
- Ритейл — 2%;
- Юриспруденция — 1%;
- Гостиничный и ресторанный бизнес — 1%;
- Спорт, йога, телесные практики — 1%;
- Недвижимость — 1%;
- Туризм — 1%.
Большинство (80%) руководителей и сотрудников пришли в онлайн-образование из работы по найму, 11% — из собственного бизнеса.
Основатели и владельцы проектов в основном приходят в сферу онлайн-образования, так как видят возможность заработать (так ответили 42% опрошенных). Треть (32%) хотят передавать навыки и опыт людям, 14% хотят создать дополнительный канал продаж для других своих услуг и продуктов, 2% — повысить свою узнаваемость на рынке. 9% указали другую причину прихода в бизнес.
64% респондентов запустили свой проект на собственные средства, 25% запустились вообще без вложений.
Средняя ежемесячная выручка крупной онлайн-школы (в исследовании такой считают школу с выручкой более 1 млн рублей в месяц) составляет 7,8 млн рублей, небольшой школы — 260 тысяч рублей.
EdTech входит в топ-10 самых привлекательных областей для венчурных инвестиций, говорится в исследовании. По разным оценкам, емкость российского рынка составляет около 30 млрд рублей, а динамика ежегодного роста последние два года — около 25-30%.
Изображение: Unsplash
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