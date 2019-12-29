Новости
Рособрнадзор собирается контролировать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей
Новости
Анна Бородкина
Рособрнадзор будет следить за нарушениями на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с помощью машинного анализа видеотрансляций из аудиторий. Об этом сообщает «Интерфакс».
Рособрнадзор собирается контролировать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетейАнна Бородкина
По словам руководителя службы, Сергея Кравцова, нейросеть будет анализировать поведение выпускников на экзамене и фиксировать моменты с «подозрениями на нарушения». Потом запись будет осматривать наблюдатель.
Кравцов отметил, что внедрение искусственного интеллекта снизит затраты и сделает контроль более эффективным.
Ранее нейросети применялись Рособрнадзором для анализа почерка на бланках ЕГЭ. Также службой тестируется технология распознавания лиц для борьбы с подменами, когда вместо выпускника экзамен сдает другой человек.
«В 2020 году планируется применение такой технологии "машинного зрения" на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации», — передает слова Кравцова «Интерфакс».
В прошлом году Розобрназдор заявил, что собирается передать часть полномочий по проверке заданий искусственному интеллекту.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter