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Рособрнадзор собирается контролировать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Рособрнадзор будет следить за нарушениями на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с помощью машинного анализа видеотрансляций из аудиторий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рособрнадзор собирается контролировать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей

По словам руководителя службы, Сергея Кравцова, нейросеть будет анализировать поведение выпускников на экзамене и фиксировать моменты с «подозрениями на нарушения». Потом запись будет осматривать наблюдатель.

Кравцов отметил, что внедрение искусственного интеллекта снизит затраты и сделает контроль более эффективным.

«В 2020 году планируется применение такой технологии "машинного зрения" на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации», — передает слова Кравцова «Интерфакс».
Ранее нейросети применялись Рособрнадзором для анализа почерка на бланках ЕГЭ. Также службой тестируется технология распознавания лиц для борьбы с подменами, когда вместо выпускника экзамен сдает другой человек.

В прошлом году Розобрназдор заявил, что собирается передать часть полномочий по проверке заданий искусственному интеллекту.

Фото: LStockStudio / Shutterstock

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