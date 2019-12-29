Рособрнадзор собирается контролировать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей

Рособрнадзор будет следить за нарушениями на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с помощью машинного анализа видеотрансляций из аудиторий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя службы, Сергея Кравцова, нейросеть будет анализировать поведение выпускников на экзамене и фиксировать моменты с «подозрениями на нарушения». Потом запись будет осматривать наблюдатель.



Кравцов отметил, что внедрение искусственного интеллекта снизит затраты и сделает контроль более эффективным.



«В 2020 году планируется применение такой технологии "машинного зрения" на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации», — передает слова Кравцова «Интерфакс».

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