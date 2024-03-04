Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд за злоупотребление на рынке потоковой музыки

Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд за злоупотребление положением на рынке потоковой музыки. Компания не сообщала пользователям о возможности покупки музыки вне Apple Music, отметил регулятор. Расследование в отношении Apple по жалобе Spotify длилось с 2020 года.

Apple получила штраф в размере €1,8 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке потоковой музыки. О назначении штрафа сообщила заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия установила, что Apple не сообщала пользователям о возможности покупки музыки вне Apple Music и экосистемы Apple. Это противоречит европейским антимонопольным нормам, заключили в ЕК.

Расследование в отношении Apple длилось с 2020 года. Жалобу на компанию подал стриминговый сервис Spotify.

В январе Apple добавила в App Store ссылки на сторонние ресурсы для оплаты покупок и подписок. На такой шаг компания пошла после того, как Верховный суд США отклонил жалобу Apple на решение по делу Epic Games.

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