Еврокомиссия начала расследование против Apple, Alphabet и Meta*

Еврокомиссия (ЕК) приступила к первому расследованию по подозрению в несоблюдении закона о цифровых рынках, поправки к которому вступили в силу 6 марта. Разбирательство проводится в отношении Alphabet, Apple и Meta*.

Комиссия изучает деятельность компаний на предмет нарушения закона в части маркетплейсов приложений. Согласно пунктам закона, сервисы, работающие на территории ЕС, обязаны предоставлять авторам приложений возможность перенаправлять пользователей к предложениям за пределами магазинов. Речь идет о Google Play и App Store.

В ЕК хотят проверить, приводит ли отображение результатов поиска в Google к тому, что пользователи будут предпочитать именно сервисы Alphabet (материнская компания Google). То есть не создает ли компания дискриминирующие условия на рынке.

Также обеспокоенность ЕК вызывает возможность Apple мешать пользователям легко выбирать альтернативную службу по умолчанию на своих iPhone.

Что касается Meta*, комиссия проверит введенную компанией модель «плати или соглашайся». Программа состоит в том, что пользователям предлагается оформить платную подписку или согласиться на таргетированную рекламу.

Новые положения в европейском законе о цифровых услугах призваны усилить конкуренцию технологических компаний. Закон распространяется на 22 сервиса шести крупнейших корпораций: Amazon, Apple, Alphabet, Meta*, ByteDance (оператор TikTok) и Microsoft.

За неисполнение закона предусмотрены штрафы в размере 10% от глобальной годовой выручки, в случае повторного нарушения — 20%.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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