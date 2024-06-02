Экономист BitRiver Лобода напомнил россиянам о неприятных минусах рассрочки

Рассрочка это по сути обычный необеспеченный потребительский кредит. Происходит покупка товара и его оплата в установленные сроки. В этом и есть главный минус. Подробности агентству «Прайм» рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что рассрочка, независимо от того, кто ее вам предоставил, входит в вашу кредитную историю, и в случае просрочки будет также портить эту историю, как и непогашенный вовремя заем.

«Она также увеличивает вашу долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем, пока вы её не погасите», — заявил эксперт.

В случае рассрочки из магазина эксперт советует не думать о том, что в ней не будет скрытых процентов и дополнительных условий. Обычно деньги торговой точке выдает банк-партнер. Условия могут, например, включать требование об оформлении страховки. Если от нее отказаться, то проценты будут как по кредиту.

Особые уловки содержат рассрочки от магазина или маркетплейса. Он номинально предоставляет вам деньги в долг. Оформить ее могут только держатели бонусных карт магазина или маркетплейса. К ним тоже надо относиться внимательно. Довольно компромиссным вариантом может стать карта рассрочки, выпущенная самими банками.

Андрей Лобода рекомендует не сразу соглашаться на «выгодные» условия, а хорошо подумать и все взвесить. Рассрочка, по его мнению, удобна тогда, когда она берется на срок не более полугода и на ее оплату уходит до 10% семейного бюджета.

Ранее мы писали о том, что россияне взяли рекордно много кредитов на ИЖС по итогам мая. Каждый пятый кредит в крупных российских банках был выдан под эти цели.

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