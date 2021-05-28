Новое приложение позволит совершить AR-прогулку по Италии с гидом в лице Николая Чудотворца

IT-компания «Ланит-Терком Италия» совместно с итальянским стартапом Augmented.City разработали приложение, позволяющее совершить AR-прогулку по итальянскому городу Бари, где хранятся мощи Николая Чудотворца. В геймифицированном приложении Святой устраивает экскурсию возле своей же базилики.

The Augmented City / Youtube.com

3D-модель Николая Чудотворца нарисовал российский художник Сергей Пастухов. Чтобы добиться максимального сходства, автор лично изучал детали статуи Святого, установленной в городской одноименной базилике.

Создатели приложения учли пожелания основной аудитории приложения – школьников в возрасте от 10 до 14 лет, и добавили в окружение виртуального тура анимированных рыб, символизирующих море – по легенде именно по воде мощи Николая Чудотворца прибыли в город-порт Бари в 1087 году.

«Знакомить молодых людей с такими сложными для понимания вещами, как история культуры и религии, непросто. Необходимо найти подход. Геймификация, любимые анимированные персонажи, технологии – это то, что им близко», – отметила генеральный директор «Ланит-Терком Италия» Катерина Уфнаровская.

Совершить AR-экскурсию можно установив на смартфон или планшет приложение AC Viewer.

Группа компаний «Ланит», в структуру которой входит разработчик приложения «Ланит-Терком Италия», по данным международной компании IDC занимает первое место по выручке среди IT-компаний России. Предприятие входит в топ-100 российских работодателей по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.

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Фото: пресс-служба «Ланит-Терком»