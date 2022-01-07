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Ритейлер видеоигр GameStop решил создать NFT-маркетплейс

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продавец игровых платформ, приставок, игр и аксессуаров GameStop планирует до конца года запустить NFT-маркетплейс. После этого сообщения акции компании выросли более чем на 22%.

Ритейлер видеоигр GameStop решил создать NFT-маркетплейс

Ритейлер планирует установить партнерские отношения с криптоиндустрией, сообщил телеканал CNBC.

В маркетплейсе GameStop, по сведениям The Wall Street Journal, сосредоточится на виртуальных товарах для видеоигр — одежде персонажей и оружии. 

Для управления подразделением по онлайн-торговле товарами компания наняла более 20 человек. Она обратилась к разработчикам и издателям видеоигр для размещения NFT-списка на своей торговой площадке. 

Платформа OpenSea, где пользователи могут создавать, покупать и продавать NFT недавно привлекла $300 млн венчурного капитала и оценивается в $13,3 млрд, пишет газета. Это больше текущей оценки GameStop почти в $10 млрд.

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Фото на обложке: Страница GameStop на Facebook

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