Ритейлер видеоигр GameStop решил создать NFT-маркетплейс

Продавец игровых платформ, приставок, игр и аксессуаров GameStop планирует до конца года запустить NFT-маркетплейс. После этого сообщения акции компании выросли более чем на 22%.

Ритейлер планирует установить партнерские отношения с криптоиндустрией, сообщил телеканал CNBC.

В маркетплейсе GameStop, по сведениям The Wall Street Journal, сосредоточится на виртуальных товарах для видеоигр — одежде персонажей и оружии.

Для управления подразделением по онлайн-торговле товарами компания наняла более 20 человек. Она обратилась к разработчикам и издателям видеоигр для размещения NFT-списка на своей торговой площадке.

Платформа OpenSea, где пользователи могут создавать, покупать и продавать NFT недавно привлекла $300 млн венчурного капитала и оценивается в $13,3 млрд, пишет газета. Это больше текущей оценки GameStop почти в $10 млрд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Страница GameStop на Facebook