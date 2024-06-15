Эксперт «БКС Мир инвестиций» Бабин спрогнозировал будущее рубля до 28 июня

14 июня рубль начал укреплялся, но позже сдал позиции, при этом, он сумел сохранить умеренный дневной плюс в паре с юанем. В середине торгов российская валюта вернулась к восходящей динамике, но затем вновь просела.
Что касается официального курса ЦБ, то по итогам пятницы он говорит о существенном ослаблении рубля к доллару. Сейчас стоимость доллара составляет 89,07 рубля, хотя вчера она стоила 88,21 рубля.
«Правда, в результате доллар всего лишь вернулся к уровню закрытия пятницы к рублю, когда он в последний раз торговался на Мосбирже. В то же время юань это сделал еще вчера и сегодня откатился от тех значений», — уточняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» в комментарии для RB.RU.
По словам эксперта, давление на рубль станет сильнее из-за снижения стоимости нефти, которое началось еще в апреле. Сырьевой фактор на валюту влияет отложенно — с лагом в 2-3 месяца.
Что касается поддержки рубля, то ему все еще помогает слабость импорта из-за санкций и геополитики, хотя эти же факторы сокращают и экспорт в количественном выражении.
«Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля по-прежнему выступают жесткие денежно-кредитные условия, а также большая доля обязательной к продаже валютной выручки. Кроме того, на следующей неделе позитивное влияние на рубль будет усиливаться со стороны налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 июня, с приближением к нему все больше экспортеров будет продавать для этого иностранную валюту», — добавляет специалист.
Он также добавил, что в настоящее время российский долговой рынок пытается перейти к восстановлению. Индекс гособлигаций RGBI 14 июня резко повысился, но быстро потерял более половины дневных достижений.
Ранее мы писали о том, что Банк России с 13 июня будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании отчета банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке.
Фото на обложке: arodsje /
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