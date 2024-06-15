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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Бабин спрогнозировал будущее рубля до 28 июня

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

14 июня рубль начал укреплялся, но позже сдал позиции, при этом, он сумел сохранить умеренный дневной плюс в паре с юанем. В середине торгов российская валюта вернулась к восходящей динамике, но затем вновь просела.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Бабин спрогнозировал будущее рубля до 28 июня

Что касается официального курса ЦБ, то по итогам пятницы он говорит о существенном ослаблении рубля к доллару. Сейчас стоимость доллара составляет 89,07 рубля, хотя вчера она стоила 88,21 рубля.

«Правда, в результате доллар всего лишь вернулся к уровню закрытия пятницы к рублю, когда он в последний раз торговался на Мосбирже. В то же время юань это сделал еще вчера и сегодня откатился от тех значений», — уточняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» в комментарии для RB.RU.

По словам эксперта, давление на рубль станет сильнее из-за снижения стоимости нефти, которое началось еще в апреле. Сырьевой фактор на валюту влияет отложенно — с лагом в 2-3 месяца.

Что касается поддержки рубля, то ему все еще помогает слабость импорта из-за санкций и геополитики, хотя эти же факторы сокращают и экспорт в количественном выражении.

«Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля по-прежнему выступают жесткие денежно-кредитные условия, а также большая доля обязательной к продаже валютной выручки. Кроме того, на следующей неделе позитивное влияние на рубль будет усиливаться со стороны налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 июня, с приближением к нему все больше экспортеров будет продавать для этого иностранную валюту», — добавляет специалист.

Он также добавил, что в настоящее время российский долговой рынок пытается перейти к восстановлению. Индекс гособлигаций RGBI 14 июня резко повысился, но быстро потерял более половины дневных достижений.

Ранее мы писали о том, что Банк России с 13 июня будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании отчета банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке.

Фото на обложке: arodsje / https://pixabay.com/ru/

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