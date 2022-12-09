Лидерами по темпам продаж в 2022 году оказались гаджеты для автомобилей и системы безопасности

Автоэлектроника и навигация, гаджеты для детей и системы безопасности оказались лидерами по темпам прироста продаж в сегменте электроники в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные сервиса Moneyplace, основанные на статистике продаж Wildberries.
Штучные продажи детской электроники в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составили 27,2 тыс., увеличившись за указанный период почти в 10 раз. Продажи электроники для автомобилей и систем навигации выросли в 3,5 раза — до 117,8 тыс. штук, систем безопасности — в 3,2 раза, до 109,9 тыс. штук.
При этом больше всего с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года было продано смартфонов и телефонов (2,65 млн штук, рост на 73%) и ноутбуков и компьютеров (756,7 тыс., +106%).
По обороту за тот же период с сильным отрывом лидируют продажи смартфонов и телефонов — почти 3,9 млрд рублей (рост на 142%). Компьютеры и ноутбуки также находятся в топе, на них пришлось 1,5 млрд рублей (рост на 88%).
По темпам прироста оборота вновь лидируют продажи детской электроники — на 538% (оборот 18,3 млн рублей), а также игровые консоли и игры — на 326% (оборот составил 169 млн рублей).
Топ продаж подкатегорий электроники в 2022 году (ноябрь 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года):
- Смартфоны и телефоны — 3,89 млрд рублей (рост на 142%)
- Ноутбуки и компьютеры — 1,5 млрд рублей (+88%)
- ТВ, аудио, фото, видеотехника — 623,8 млн рублей (+40%)
- Гарнитуры и наушники — 416,6 млн рублей (+16%)
- Смарт-часы и браслеты — 253,9 млн рублей (+97%)
- Автоэлектроника и навигация — 185 млн рублей (187%)
- Игровые консоли и игры — 169 млн рублей (+326%)
- Развлечения и гаджеты — 136,8 млн рублей (+145%)
- Системы безопасности — 60 млн рублей (+83%)
- Электротранспорт и аксессуары — 51,6 млн рублей (+21%)
- Детская электроника — 18,3 млн рублей (+ 538%)
Фото на обложке: Unsplash
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