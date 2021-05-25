Власти рассчитывают увеличить срок службы электроники в России до 10 лет

Правительство рассчитывает внедрить в России еврорегламенты производства электроники, включая смартфоны, чтобы продлить срок их возможного использования до 10 лет. Проработать вопрос Минпромторгу и Минэкономразвития поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Изначально с такой инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, который 24 апреля направил свои предложения Абрамченко, сообщает РБК.

В письме вице-премьеру Козлов ссылается на технические регламенты новых экодизайнов электроники в Европейском cоюзе (приняты в октябре 2019 года, вступили в силу в марте 2021 года), которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт.

«Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение семи–десяти лет», — пишет министр.

Пока эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. Однако в настоящее время в Европе предлагается принять их также для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

Козлов предлагает распространить действие этих регламентов в России. «Нормативное закрепление продления срока службы товаров сокращает количество "электронного мусора", образовывающегося ежегодно», — пояснил он. В результате у граждан снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.

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