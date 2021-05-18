Российские власти разрабатывают программу поддержки электромобилей

Главная цель программы — наращивание доли электромобилей на российском авторынке до 15% к 2030 году; сейчас она составляет лишь 0,1%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономразвития «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

Общий бюджет программы до 2030 года составит 418 млрд рублей, из них 153,5 млрд рублей будет привлечено из бюджета и внебюджетных фондов. Выполнять программу будет национальный консорциум, возглавляемый КамАЗом — на данный момент только у производителя из Набережных Челнов есть прототип электромобиля «Кама-1». Сообщалось, что его производство начнётся не ранее 2023 года.

Пилотными регионами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, станут Севастополь и Сочи (как города-курорты с потенциалом развития «электрокаршеринга»), Калининград (как город «с высокой концентрацией производства транспортных средств и компонентной базы») и Казань (в рамках развития трассы М12). В этих городах будут разработаны программы развития соответствующе инфраструктуры, а также предполагается ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг» для электромобилей.

Минэкономразвития и Минпромторг отказались комментировать программу.

Эксперты разделились во мнениях относительно целей программы. Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов допускает их достижение при условии роста экономики и реальных доходов населения. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отметил, что планы соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС.

Параллельно власти собираются ограничивать импорт электромобилей: с 2024 года предполагается допольнительный рост утилизационного сбора. «Решить проблему» предлагается локализацей производства: к 2027 году батарея и электродвигатель должны производиться в России. «Коммерсантъ» отмечает, что это противоречит нынешней системе подсчёта локализации: она не предполагает навязывание обязательных операций.

По мнению Дмитрия Бабанского, необходимо стимулировать кооперацию российских производителей батарей и двигателей с мировыми автопроизводителями так как внутреннего рынка даже в 370 тыс. штук недостаточно для конкурентоспособной локализации. Также стоит задуматься о стимулировании производства компонентов для батарей — катодного порошка, алюминиевой, медной фольги и прочего. Минэкономики предлагает субсидирование R&D и производства катодных и анодных материалов. Бабанский отмечает, что катодные и анодные порошки — основа батареи, но в РФ компетенции по ним «носят лабораторный характер».

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