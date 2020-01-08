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В России вступили в силу поправки об электронном ОСАГО
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Анна Бородкина
Как пишет РБК, вступили в силу поправки, которые позволяют водителям предъявлять электронный полис ОСАГО на электронном носителе. Ранее необходимо было иметь при себе бумажную копию.
В России вступили в силу поправки об электронном ОСАГОАнна Бородкина
Сотрудники ГИБДД смогут проверять подлинность полисов через систему обязательного страхования.
Проект поправок в закон был создан в августе 2019 года, когда разрабатывался новый перечень документов, необходимых для предъявления по требованию инспектора ГИБДД.
Как пишет РИА Новости, поправки не были сразу прописаны в Правилах дорожного движения, из-за чего возникали конфликты на дорогах.
Фото: Alexandre Rotenberg / Shutterstock
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