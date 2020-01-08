Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России вступили в силу поправки об электронном ОСАГО

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как пишет РБК, вступили в силу поправки, которые позволяют водителям предъявлять электронный полис ОСАГО на электронном носителе. Ранее необходимо было иметь при себе бумажную копию.

В России вступили в силу поправки об электронном ОСАГО

Сотрудники ГИБДД смогут проверять подлинность полисов через систему обязательного страхования.

Проект поправок в закон был создан в августе 2019 года, когда разрабатывался новый перечень документов, необходимых для предъявления по требованию инспектора ГИБДД.

Как пишет РИА Новости, поправки не были сразу прописаны в Правилах дорожного движения, из-за чего возникали конфликты на дорогах.

Ранее в 2019 году столичные власти решили усилить контроль за системой ОСАГО. Для этого была запущена система видеофиксации, которая искала номера в базе и отправляла письма с рекомендацией оформить ОСАГО.

Фото: Alexandre Rotenberg / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

08 января 2020

Программа выпускников International Operations Business

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

08 января 2020

Программа выпускников International Operations Business

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ