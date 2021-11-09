Банки смогут без разрешения клиентов уничтожать бумажные договоры

Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Поправки об этом готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат.

Документ ожидает рассмотрения в первом чтении, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Однако там уже готовят поправки, которые планируется внести ко второму чтению документа. В этой его версии предусмотрено жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов.

Например, если документ многосторонний, то каждый из участников должен согласиться, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только тогда, как подчеркнули в Минэке, банк сможет уничтожить бумажный оригинал.

В ведомстве добавили, что из-за сложности такой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов министерством совместно с профильными ведомствами готовятся поправки ко второму чтению.

В Центробанке поддерживают предлагаемые нововведения. При этом эксперты видят риски для граждан: электронный архив может дать сбой, а данные из него — пропасть, также остается опасность утечек информации.

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