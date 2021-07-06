Сеть «Европейский медицинский центр» предварительно оценена в €1 млрд перед IPO

Одна из крупнейших в России сеть частных медицинских клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС) может получить перед IPO на Московской бирже оценку, близкую к €1 млрд или $1,2 млрд.

О своих планах сеть объявила в конце июня. Предварительную оценку стоимости компании приводит Forbes со ссылкой на источники.

По словам одного из них, такую оценку компании дает «ВТБ Капитал», который выступает одним из организатором размещения. Другой источник сообщил, что банки-организаторы предварительно оценивают компанию в €1,2-1,4 млрд ($1,4-1,66 млрд). Компания планирует открыть книгу заявок до конца этой, добавил он.

О намерении компании выйти на биржу 28 июня объявила ее холдинговая структура United Medical Group (Кипр). Организаторами размещения кроме «ВТБ Капитал» стали Citigroup Global Markets и J.P. Morgan.

Компания предложит глобальные депозитарные расписки, каждая из них будет соответствовать одной акции. Продавать бумаги намерены действующие акционеры — INS Holdings Limited бенефициара компании Игоря Шилова (сейчас он владеет около 71,2%), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%). Также свои бумаги намерен предложить миллиардер Роман Абрамович, Greenleas International Holdings которого принадлежит 6,9%.

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Фото: Unsplash