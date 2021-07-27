Каждый четвертый россиянин хотел бы получить ипотеку от работодателя — исследование

Четверть опрошенных россиян (25%) предпочла бы воспользоваться ипотекой, выданной работодателем на оформленную в залог квартиру. При этом 44% уверены, что такое предложение может негативно сказаться на рабочем процессе.

Еще 31% опрошенных затруднился с ответом, предположив, что работодатели не захотят вкладываться в эту сферу или процент по ипотеке будет выше банковского, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob

Сама возможность получения ипотеки от работодателя больше заинтересовала мужчин: готовность откликнуться на предложение высказали 27% против 23% среди женщин. Чаще молодых и более зрелых респондентов предложением интересовались россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

Исследователи выяснили, что чем выше уровень дохода, тем выше заинтересованность в ипотечных продуктах от компании: 14% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч руб. и 30% среди опрошенных с доходом от 80 тысяч руб. в месяц.

На прошлой неделе федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог. По мнению авторов инициативы, это решение увеличит конкуренцию на ипотечном рынке с помощью дополнительного притока средств от бизнеса, а для компаний это станет дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования.

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Фото: Followtheflow / Shutterstock