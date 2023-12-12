Google проиграла антимонопольное дело против Epic Games

Google проиграла антимонопольный процесс в США, пишет Reuters. Присяжные сочли Google виновной в подавлении конкурентов и взыскании неоправданно высокой комиссии (30%) с разработчиков в Google Play.

В 2020 году Epic Games подала в суд на Apple и Google после того, как корпорации удалила из своих магазинов игру Fortnite. Позиция истца состояла в том, что маркетплейсы приложений обеих компаний выступают незаконными монополиями. Apple тогда выиграла суд. Первое заседание процесса в отношении Google состоялось лишь 6 ноября текущего года.

Помимо Google Play в деле фигурировал биллинговый сервис компании. Таким образом, разработчики должны были использовать оба сервиса Google, чтобы опубликовать свои продукты в магазине приложений.

«Победа над Google! После четырех недель подробных свидетельских показаний в суде присяжные Калифорнии вынесли решение против монополии Google Play по всем пунктам обвинения», — написал генеральный директор Epic Games Тим Суини в X (бывший Twitter).

Как предполагает Reuters, если решение не изменится, это может дать разработчикам новые возможности для контроля над распространением продуктов и их монетизацией.

В Google, в свою очередь, заявили о намерении подать апелляцию.

«Мы продолжим защищать бизнес-модель Android и останемся глубоко преданными нашим пользователям, партнерам и всей экосистеме Android», — сказал вице-президент по связям с правительством и общественной политике Google Уилсон Уайт.

У Epic Games тоже есть свой магазин приложений Epic Games Store (EGS), комиссия для разработчиков в нем составляет 12%.

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