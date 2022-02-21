К 2024 году устройства с eSIM займут четверть рынка

В 2021 году Tele2, МТС и «Мегафон» заметили увеличение числа активаций и продаж eSIM. За прошедший год eSIM активировали в Tele2 в 5,5 раз больше, чем в 2020 году.
На новые подключения приходится 57%. Доля клиентов, которые подключаются к eSIM с новым номером, растет с каждым годом, сообщили операторы ТАСС.
В прошлом году также выросла доля устройств с поддержкой этого модуля с 3% до 6%. Через два года устройства с eSIM займут 25% рынка. В январе 2022 года доля подключения eSIM через цифровые каналы выросла на 15 п. п. год к году.
На рост подключений влияет увеличение спроса на смартфоны, поддерживающие eSIM. В минувшем году продажи таких смартфонов в Tele2 увеличились на 93% по сравнению с предыдущим годом.
О том, что такое eSIM, в чем ее преимущества можно узнать в этой инструкции.
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Фото на обложке: Dean Drobot /
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