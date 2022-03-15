Новые санкции Евросоюза блокируют сделки с российским ВПК и запрещают импорт стальных изделий

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций. Сделки с предприятиями военно-промышленного комплекса России будут запрещены, импорт стальных изделий прекращен, инвестиции в российский энергетический сектор остановлены.
Евросоюз ввел новый, четвертый пакет санкций в отношении российский экономики и физических лиц. Список мер опубликован в официальном журнале Евросоюза.
Евросоюз запрещает сделки с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности «Камазом», «Ростехом», «Совкомфлотом», «Алмаз-Антеем», «Севмашем», «Оборонпромом».
Введен запрет на импорт стальных изделий из России, а также запрет на экспорт предметов роскоши, в частности ювелирных изделий и автомобилей дороже 50 тысяч евро. Новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики, будут прекращены.
Персональные санкции коснулись пятнадцати физических лиц. В список попали Роман Абрамович, Герман Хан, новый глава «Яндекса» в России Тигран Худавердян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Артем Шейнин, владелица «Станкофлота» и первой супруги Игоря Сечина Марины Сечиной.
15 марта Канада ввела персональные санкции в отношении пятнадцати российских чиновников, силовиков и военных.
Западные страны вводят персональные и экономические санкции в отношении России в связи с проведением военной операции на Украине. 15 марта Россия ввела ответные санкции в отношении США, в частности президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, госсекретаря США Энтони Блинкена.
Фото на обложке: Novikov Aleksey /
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