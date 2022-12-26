Осенью страны ЕС кратно нарастили поставки вина в Россию

Страны Евросоюза существенно нарастили поставки вина в Россию в августе-октябре 2022 года, за эти месяцы государства ЕС завезли 43% от общего объема всего прошлого сезона торговли, пишет РБК.

Как указывают данные статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Еврокомиссии, в течение трех месяцев маркетингового года 2022/23 (начался в августе) европейские страны поставили в Россию порядка 1 млн гл вина. Это на 43% больше, чем было завезено за аналогичный период прошлого года.

При этом с августа по октябрь экспорт тихих и игристых вин в Россию из стран ЕС составил 42,7% от всех поставок за предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021 года по июль 2022).

В числе стран, кратно нарастивших поставки, — Австрия (в шесть раз), Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза). Также на 133% увеличила экспорт вин Эстония, Финляндия — на 132%.

Кроме того, рост поставок из Франции составил 89,5%, из Германии — 78%, из Италии 58%. Латвия поставила на 37,4% больше винной продукции.

С января по октябрь 2022 года в России произвели 9,4 млн дал игристого вина, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост производства связывают с подорожанием зарубежной продукции.

Весной в связи с началом боевых действий на территории Украины Евросоюз запретил экспортировать в Россию вина дороже €300 за бутылку.

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