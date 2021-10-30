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Страны ЕС намерены ограничить влияние американских техногигантов

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Страны Евросоюза собираются провести встречу 25 ноября, чтобы выработать общую позицию по законопроектам, направленным на ограничение влияния американских технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Google, Facebook и другие.

Страны ЕС намерены ограничить влияние американских техногигантов

Как сообщает Reuters, на встрече будут обсуждаться проекты двух новых законов: Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Закон о цифровых рынках содержит список рекомендаций и запретов для крупнейших игроков онлайн-рынка. По данным источника, на встрече также будет обсуждаться компромисс, предложенный французским правительством, позволяющий Еврокомиссии регулировать онлайн-платформы с более чем 45 млн активных пользователей в год.

Закон о цифровых услугах определяет круг обязательств технологических компаний в отношении борьбы с незаконным контентом и взаимодействия с регулирующими органами. Для нарушителей законов предусмотрена система наказаний.

Принятие законопроектов может затянуться из-за разногласий между странами-участницами ЕС. Большинство ключевых пунктов новых регулирующих актов уже согласовано, и 8 ноября страны ЕС в рамках подготовки к встрече обсудят последний нерешенный вопрос — кто будет регулировать крупные онлайн-платформы.

В Ирландии имеются европейские штаб-квартиры Facebook, Google и Apple, но некоторые другие страны хотели бы иметь такие же возможности взаимодействия с техногигантами.

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Фото: jarrow153 / Shutterstock

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