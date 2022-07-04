Владельцев туристических объектов освободили от НДС на пять лет

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцев гостиниц и других объектов освободят от уплаты НДС на ближайшие пять лет.

Реестр сформируют в электронном виде, отвечать за его ведение будет Ростуризм, говоритсся на сайте правительства. Сам документ еще не опубликовали.

В реестр попадут гостиницы и «другие объекты размещения», которые ввели в эксплуатацию с 1 января 2022 года. Туда же включат реконструированные объекты, открытые после 1 января этого года.

Осенью прошлого года «Опора России» попросила правительство предусмотреть поддержку туристического и гостиничного сектора. Среди предложений — ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, ограничить курортный сбор и другое.

В марте Владимир Путин подписал ряд законов об антикризисных мерах, которые включают в себя различные налоговые и административные послабления для физических и юридических лиц. Для туриндустрии и гостиничного бизнеса нулевой НДС будет действовать 5 лет. Компании в этой сфере могут также делать ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли.

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