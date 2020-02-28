Flint Capital вышел из проекта Sum&Substance с технологией удаленной идентификации личности

Венчурный фонд Flint Capital в январе 2020 года вышел из проекта Sum&Substance (Sumsub), который развивает технологии подтверждения личных данных пользователей онлайн-сервисов. Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов.

По его словам, покупателем 12,5%-ной доли в стартапе стал «крупный IT-холдинг». Финансовые детали сделки не разглашаются.

Sum&Substance — 11-й экзит для Flint Capital. Фонд инвестировал в компанию «несколько сотен тысяч долларов» в 2014 году совместно с United Capital Partners и Pretiosum Ventures в seed-раунде. По словам Смирнова, Flint Capital получил на этой инвестиции более 5Х дохода.

По словам источника на венчурном рынке, оценка компании в ходе сделки могла составить $20 млн.

Sumsub был создан в 2015 году, основатели — Андрей Северюхин, Джейкоб Север и Вячеслав Желудев.

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