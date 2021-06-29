Венчурный фонд «ЭкспоКапитал» запустил второй фонд с целевым объемом $30 млн. Сбор средств в рамках первого транша завершился 25 июня. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «ЭкспоКапитал».

«Второй фонд "ЭкспоКапитал" был запущен на фоне успешных результатов работы первого фонда <…>. Все инвесторы первого фонда проинвестировали свои средства во второй фонд. Часть инвесторов реинвестировала полученные средства, часть увеличила объемы своего участия. Также к фонду присоединилось несколько новых инвесторов», — говорится в сообщении.

В текущем году фонд планирует продолжать реализовывать свои проекты, выплачивать инвесторам доход и давать возможность реинвестировать средства во второй фонд.

«ЭкспоКапитал» работает только со средствами частных инвесторов – физических лиц и инвестирует в проекты на раунде А в России и в Европе. Среди условий получения инвестиций — наличие выручки у проекта.

Портфель фонда насчитывает более 10 активов, включая «Мегаптеку» (крупнейший в России агрегатор аптек), Capsula (подборка одежды от личного стилиста с доставкой на дом), Botkin.ai (платформа анализа медицинских изображений с технологиями искусственного интеллекта), 6Nomands (платформа для глобального поиска удаленного tech персонала), Ailet (лидер на рынке IT-продуктов с применением искусственного интеллектов в сегменте FMCG); OSCIAL (мировой лидер рынка углеродных нанотрубок).

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash