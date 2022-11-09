Экспортерам российского ПО предложили разрешить расчеты в криптовалюте

Ассоциация разработчиков российского ПО «Руссофт» направила в Минцифры дорожную карту по поддержке экспорта софта, которая содержит предложение разрешить российским IT-компаниям расчеты в криптовалюте при экспорте IT-решений. На копию документа ссылаются «Ведомости».
Такое предложение объясняется необходимостью снять или сократить ограничения «с оплатой при сделках с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат».
Ответственность за подготовку и реализацию нормативных актов и заключение международных соглашение предлагается разделить между ЦБ РФ, Минцифры, МИД и Минпромторгом.
Какие еще меры поддержки предлагаются в документе:
- Еще одна мера поддержки IT-экспорта, предложенная в дорожной карте, — «проработка механизмов отмены валютного контроля для IT-компаний».
- Также есть предложение по выделению субсидий и выдаче кредитов российским IT-компаниям в валюте дружественных и нейтральных государств (в том числе субсидии на локализацию российских цифровых продуктов).
- Еще в документе упоминаются «установление преференций по закупкам для российского ПО путем финансовой и нефинансовой мотивации партнеров» и «создание государственно-частных или совместных предприятий с партнерами из дружественных стран по оказанию цифровых услуг иностранным заказчикам».
Фото на обложке: Unsplash
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