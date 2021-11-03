Facebook прекратит распознавать лица на фото и видео

Социальная сеть Facebook откажется от системы распознавания лиц на фотографиях и видео из-за жалоб пользователей на сбор и хранение их биометрических данных. Шаблоны миллиарда пользователей удалят.
Решение в Meta объяснили обеспокоенностью пользователей по поводу использований этой технологии.
После отказа этой функции пользователям перестанут приходить отметки на фотографиях друзей, а также уведомления, если кто-то опубликует фото или видео с ними, но не отметит. По-другому будет работать и система автоматического альтернативного текста — с помощью искусственного интеллекта она создает описания изображений для слепых и слабовидящих людей, используя и распознавание лиц.
«Забегая вперед, мы по-прежнему рассматриваем технологию распознавания лиц как мощный инструмент, например, для людей, которым необходимо подтвердить свою личность или предотвратить мошенничество и выдачу себя за другое лицо. Мы продолжим работать над этими технологиями и привлекать экспертов», — отметил вице-президент отдела искусственного интеллекта Джером Пезенти.
Функция распознавания лиц в Facebook заработала в 2011 году. Сначала она была автоматической, но в 2019 году у пользователей появилась возможность отключить или подключить ее в настройках.
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Фото на обложке: DenPhotos /
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