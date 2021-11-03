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Facebook прекратит распознавать лица на фото и видео

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Социальная сеть Facebook откажется от системы распознавания лиц на фотографиях и видео из-за жалоб пользователей на сбор и хранение их биометрических данных.  Шаблоны миллиарда пользователей удалят.

Facebook прекратит распознавать лица на фото и видео

Решение в Meta объяснили обеспокоенностью пользователей по поводу использований этой технологии.

После отказа этой функции пользователям перестанут приходить отметки на фотографиях друзей, а также уведомления, если кто-то опубликует фото или видео с ними, но не отметит. По-другому будет работать и система автоматического альтернативного текста — с помощью искусственного интеллекта  она создает описания изображений для слепых и слабовидящих людей, используя и распознавание лиц.

«Забегая вперед, мы по-прежнему рассматриваем технологию распознавания лиц как мощный инструмент, например, для людей, которым необходимо подтвердить свою личность или предотвратить мошенничество и выдачу себя за другое лицо. Мы продолжим работать над этими технологиями и привлекать экспертов», — отметил вице-президент отдела искусственного интеллекта Джером Пезенти.

Функция распознавания лиц в Facebook заработала в 2011 году. Сначала она была автоматической, но в 2019 году у пользователей появилась возможность отключить или подключить ее в настройках.

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Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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